Конденсатор емкостью 60 мкФ зарядили до напряжения 30В , максимальное значение силы тока 0,5 А . Определите индуктивностт катушки
Физика
Конденсатор емкостью 60 мкФ зарядили до напряжения 30В , максимальное значение силы тока 0,5 А . Определите индуктивностт катушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wmax = CU²/2 = LI²/2 L = CU²/I² = 60*10⁻⁶ Ф * (30 В)² / (0,5 А)² ≈ 0,2 Гн
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