Как щаписать краткую запись задачи: Мама купила 3 двухлитровыхпакета сока.Сколько литров сока купила мама?
Математика
Как щаписать краткую запись задачи: Мама купила 3 двухлитровыхпакета сока.Сколько литров сока купила мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила 3 пакета по 2 литра сока. 3*2=6л
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