Как связаны между собой понятия "избирательная система" и "избирательная каманда"
Обществознание
Как связаны между собой понятия "избирательная система" и "избирательная каманда"
Ответ(ы):
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Избирательные системы:мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная компания или избирательный процесс-комплекс действий в процессе выборов.
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