Первый мальчик нашёл в лесу 2 боровика,а второй и третий мальчики-по 4 боровика.Как??й вопрос можно поставить к данному условию?

Математика

Первый мальчик нашёл в лесу 2 боровика,а второй и третий мальчики-по 4 боровика.Как??й вопрос можно поставить к данному условию?

Автор: Гость