Первый мальчик нашёл в лесу 2 боровика,а второй и третий мальчики-по 4 боровика.Как??й вопрос можно поставить к данному условию?

Математика
Первый мальчик нашёл в лесу 2 боровика,а второй и третий мальчики-по 4 боровика.Как??й вопрос можно поставить к данному условию?
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