Напишите вывод: мидии

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ясо мидии – это чистый высококачественный белок. Оно богато фосфатидами. Что благотворно влияют на работу печени. Эти моллюски довольно жирные, но так называемым «полезным» жиром, в состав которого входят особо полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Это особые вещества, что улучшают работу мозга и возвращают былую остроту зрения.В состав мидий входят различные микроэлементы, среди которых цинк, марганец, йод, кобальт, медь, около 20 незаменимых аминокислот, а также витамины В2, В6, В1, РР, а также Е и D. Кроме того мидии являются отличным антиоксидантом. Особенно много в мидиях кобальта: почти в десять раз больше, чем в свиной, говяжьей и куриной печени.Научно доказанным фактом является то, что употребление этого моллюска в пищу снижает риск возникновения онкологических заболеваний, является отменным средством для профилактики артрита. Также мидии славятся своей способностью укреплять иммунитет.Доказаны клиническими испытаниями свойства мидии противостоять онкологическим заболеваниям, артриту, а также повышать иммунную защиту организма. Более того, мидии – природный антиоксидант, поскольку содержат витамин Е, а также витамины группы В и D, микроэлементы и биологически активные вещества. По питательности их часто приравнивают ккуриным яйцам, ведь в белке мидий содержатся все необходимые аминокислоты.Мидии характеризуются приятным нежным вкусом, высокой питательной ценностью и высокоэффективными лечебными свойствами, полезно для улучшения обмена веществ, стимулирования процесса кроветворения, повышения общего тонуса, усиления иммунитета. Рекомендуется мидии при различных заболеваниях крови, повышенной радиации.Мясо мидии отличается высоким содержанием гликогена и минеральных веществ. Данный продукт содержит более 30 различных макро и микроэлементов, почти всю группа витаминов, в том числе, провитамин D3 , ряд ферментов, способствующих улучшению пищеварения.Жир мидий отличается исключительно высоким содержанием незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, особенно арахидоновой, а также большим количеством фосфатидов. Жир мидий содержит холестерин, но так как жира в мидиях очень мало, следовательно, и количество холестерина незначительно.Очень часто мидии готовят на раскаленном листе металла или мелкой решетке, установленной на углях. Из мидий также делают своеобразный шашлык, нанизывая маринованное мясо на деревянные шпажки. Из мидий готовят салаты, их маринуют, добавляют в жаркое и плов. Есть такие, что предпочитают есть мидии сырыми. Но этого делать не рекомендуется. Этот моллюск отлично гармонирует с соком лимона и изысканным белым вином. В такой композиции получается настоящий деликатес.