Какие сооружения относятся к гидронамическим?

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Какие сооружения относятся к гидронамическим?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сооружения для использования водных ресурсов, для борьбы с разрушающим действием воды.Это водоподпорные, водопроводящие, водосбросные, водозаборные, сооружения для лучшего протекания воды.

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