Какие сооружения относятся к гидронамическим?
Другие предметы
Какие сооружения относятся к гидронамическим?
Ответ(ы):
Гость:
Сооружения для использования водных ресурсов, для борьбы с разрушающим действием воды.Это водоподпорные, водопроводящие, водосбросные, водозаборные, сооружения для лучшего протекания воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Придумайте сами, приведите в качестве примера решенную задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: a)3/7 его равны 21 ...
Литература
Русский язык
Қазақ тiлi