Как связаны понятия "Мезодерма" и "Трехслойность" Срочно помогите пожалуйста !!1
Биология
Как связаны понятия "Мезодерма" и "Трехслойность" Срочно помогите пожалуйста !!1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала были "двухслойные" организмы. кишечнополостные. у них была только эктодерма и энтодерма. как только появился тритий слой - мезодерма, эволюция сделала большой шаг вперёд
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