Как свобода трактуется в христианском вероучений

Обществознание
Как свобода трактуется в христианском вероучений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты свободен 1) в выборе - грешить или нет. Бог тебя не может заставить быть праведным. Это твой личный выбор. 2) Свобода, настоящая свобода - это свобода от грехов. Просто потому, что тебя не тянет на что-то, ты не раб какой-то страсти. Вот как-то так.
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