Как свобода трактуется в христианском вероучений

Гость: Гость:

Ты свободен 1) в выборе - грешить или нет. Бог тебя не может заставить быть праведным. Это твой личный выбор. 2) Свобода, настоящая свобода - это свобода от грехов. Просто потому, что тебя не тянет на что-то, ты не раб какой-то страсти. Вот как-то так.