Как ты думаешь почему улицы в Петербурге были прямые и ровные А в Москве наоборот ?? чем это связано

Окружающий мир
Как ты думаешь почему улицы в Петербурге были прямые и ровные А в Москве наоборот ?? чем это связано
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петербург был построен по плану. Т.е Создали план того,каким должен был быть город и строели соответственно по нему. А в Москве строили просто так без каких либо планов. Думаю,понятно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Проверьте верны ли неравенства 458*6=1293+1896
Ответить
Математика
Выполнить действия сложения числа 7 с однозначными числами 7+8 = ( + ) + ( + ) = ( + ) + ( + ) 7+9 = ( + ) + ( + ) = ( + ) + ( + )
Ответить
Математика
Составь и реши задачу Было 46 уехала неизвестно осталось 12 и 13
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста найдите первообразную для функции f(x)=1/2 корень из (1-x)^3
Ответить
Математика
Помогите Help me. 0_0
Ответить