Как ты думаешь почему улицы в Петербурге были прямые и ровные А в Москве наоборот ?? чем это связано
Окружающий мир
Как ты думаешь почему улицы в Петербурге были прямые и ровные А в Москве наоборот ?? чем это связано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петербург был построен по плану. Т.е Создали план того,каким должен был быть город и строели соответственно по нему. А в Москве строили просто так без каких либо планов. Думаю,понятно
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