Как ты относишся к поговорке не обманешь не продашь
Обществознание
Как ты относишся к поговорке не обманешь не продашь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше вранья, тем полезнее кажется продаваемый товар, тем его больше хочется купить
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