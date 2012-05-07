Как ты понимаешь значение слова "соперник''?

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Как ты понимаешь значение слова "соперник''?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соперник- 1. Тот, кто стремится победить,превзойти кого-л. в чем-л.  2. Тот, кто обладает равными с кем-л. достоинствами, одинаковыми качествами.
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