Как ты понимаешь значение слова "соперник''?
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Как ты понимаешь значение слова "соперник''?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соперник- 1. Тот, кто стремится победить,превзойти кого-л. в чем-л. 2. Тот, кто обладает равными с кем-л. достоинствами, одинаковыми качествами.
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