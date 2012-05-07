Сократите дробь: 8 целых 29/24; 21/24
Математика
Сократите дробь: 8 целых 29/24; 21/24
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Гость:
1) 9 целых 5/24 2) 7/8
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