Как управлялась империя карла великого?

История
Как управлялась империя карла великого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он постарался разделить на всякие графства империю и руководить он назначил грамотными чиновниками.
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