Как управлялась империя карла великого?
История
Как управлялась империя карла великого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он постарался разделить на всякие графства империю и руководить он назначил грамотными чиновниками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника
Математика
Соедените по порядку точки a b c d отрезками. Провкрьте, является ли полученный четы??ёхугольник прямоугольником.