Как уравновесить химическое уравнение Сu+O-Cu2+Q
Химия
Как уравновесить химическое уравнение Сu+O-Cu2+Q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение составлено не верно 2Сu+O2--> 2CuО+Q , скорее всего вот так
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