Как устроен ядерный реактор?Схема

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Ядерный реактор это устройство в котором осуществляется управляемая ядерная реакция Ядерный реактор состоит: 1 - ядерное топливо ( уран) 2- замедлитель нейтронов ( графит или тяжелая вода) 3- управляющие стержни для поглощения нейтронов ( кадмий. ,бор) 4- теплоноситель ( вода или жидкий натрий) 5 - защитный кожух ( сталь , бетон)