Срочно нужная помощь по физике :) 1) Частица перемещается по окружности радиуса r под действием центральной силы F. Центр окружности совпадает с силовым центром. Какую работу совершает сила F на пути, равном половине окружност...

Физика
Срочно нужная помощь по физике :) 1) Частица перемещается по окружности радиуса r под действием центральной силы F. Центр окружности совпадает с силовым центром. Какую работу совершает сила F на пути, равном половине окружности? 2) Колесо вращается вокруг оси, перпендикулярной его плоскости и проходящей через его центр так, что угловая скорость вращения меняется в соответствии с графиком, показанным на рисунке. Масса колеса m = 2,5 кг, радиус r = 50 см. Массой спиц пренебречь. Найдите величину момента сил трения, действующих на колесо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче 6 ответ пrF (т.к. работа равна произведению силы на пройденый путь, а половина окружности = пr) в следующей задаче нету графика изменения угловой скорости..
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