Срочно нужная помощь по физике :) 1) Частица перемещается по окружности радиуса r под действием центральной силы F. Центр окружности совпадает с силовым центром. Какую работу совершает сила F на пути, равном половине окружност...

Физика

Срочно нужная помощь по физике :) 1) Частица перемещается по окружности радиуса r под действием центральной силы F. Центр окружности совпадает с силовым центром. Какую работу совершает сила F на пути, равном половине окружности? 2) Колесо вращается вокруг оси, перпендикулярной его плоскости и проходящей через его центр так, что угловая скорость вращения меняется в соответствии с графиком, показанным на рисунке. Масса колеса m = 2,5 кг, радиус r = 50 см. Массой спиц пренебречь. Найдите величину момента сил трения, действующих на колесо.

Автор: Гость