Как узнать падеж имени прилогательного

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Как узнать падеж имени прилогательного
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Есть существительное к этому существительному относиться прилогательное.И если например существительное Именительный падеж то прилагательное тоже Именительный падеж.
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