Как узнать падеж имени прилогательного
Русский язык
Как узнать падеж имени прилогательного
Ответ(ы):
Гость:
Есть существительное к этому существительному относиться прилогательное.И если например существительное Именительный падеж то прилагательное тоже Именительный падеж.
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