Помогите. Как решить уравнение. 8х-х-55=0

Математика
Помогите. Как решить уравнение. 8х-х-55=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8х-х-55=0 7х=55 х=55/7=7 6/7-это смешанная дробь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждо??. Число банок с огурцами и помидорами одинаковые. сколько ...
Ответить
Математика
Для украшения зала мальчики сделали 76 гирлянд из цветных фонариков. На украшение ??цены пошло 16 гирлянд, третьей частью оставшихся гирлянд украси...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста эти две задачи с вопросами? 1 задача! С одного поля собрали 480 центнеров картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Четвёртую ч...
Ответить
Русский язык
Раскройте пожалуйста скобки : Необходимо усвоить, что другое - это (не)плохое, а просто особе(н, нн)ое, может быть, (не)привычное, но имеющее право...
Ответить
Английский язык
Помогите придумать существо, и описать его, типа чем он занимается и что делает, коротко и ясно. Умоляю, а то я полный профан в английском!
Ответить