Что такое ирония?краткое обьяснение

Литература
Что такое ирония?краткое обьяснение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ирония- тонкая, скрытая насмешка
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