Визначте частину мови слов дзвiнка дзвенiла дзвiночки чергування яких звукiв вiдву??ося в коренi помогите пожалуйста
Українська мова
Визначте частину мови слов дзвiнка дзвенiла дзвiночки чергування яких звукiв вiдву??ося в коренi помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Прикметник, дієслово, іменник і - е - і (дзві-, дзвен-, дзвін-)
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