Помогите решить : 3х^2+x - 2-7x = 3x^2+17 --------- ------ --------- 4 5 10 пожааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
Помогите решить : 3х^2+x - 2-7x = 3x^2+17 --------- ------ --------- 4 5 10 пожааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
-6x=19 x= - 19/6= 3 1/6
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