В воду,взятую при t=20 градусов цельсия,добавили 1 литр воды при t=100 градусов цельсия. Температура смеси оказалась равной 40 градусам цельсия. Чему равна масса холодной воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответ...

Физика

В воду,взятую при t=20 градусов цельсия,добавили 1 литр воды при t=100 градусов цельсия. Температура смеси оказалась равной 40 градусам цельсия. Чему равна масса холодной воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответы: а) 1 кг ; б) 2 кг ; в) 3 кг ; г) 5 кг. P.S обязательно распишите как и что сделали!

Автор: Гость