В воду,взятую при t=20 градусов цельсия,добавили 1 литр воды при t=100 градусов цельсия. Температура смеси оказалась равной 40 градусам цельсия. Чему равна масса холодной воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответ...
Физика
В воду,взятую при t=20 градусов цельсия,добавили 1 литр воды при t=100 градусов цельсия. Температура смеси оказалась равной 40 градусам цельсия. Чему равна масса холодной воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответы: а) 1 кг ; б) 2 кг ; в) 3 кг ; г) 5 кг. P.S обязательно распишите как и что сделали!
Ответ(ы):
Гость:
M1*c*(40-20)=m2*c*(100-40) m1=m2*c(100-40) : с(40-20)=1кг*60 :20=3кг Ответ в) 3кг с сократилась
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