Велосипедист проехал36км за 2часа.С какой скоростью он двигался.
Математика
Велосипедист проехал36км за 2часа.С какой скоростью он двигался.
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