СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРУ НА ТЕМУ "ВЕСНА" СОСТОЯЩЕ?? ТОЛЬКО ИЗ ОДНИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.ДРУГИЕ ЧАСТИ РЕЧИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

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СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРУ НА ТЕМУ "ВЕСНА" СОСТОЯЩЕ?? ТОЛЬКО ИЗ ОДНИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.ДРУГИЕ ЧАСТИ РЕЧИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость