Вычислите объем водорода выделившегося при взаимодействии 25 г цинка, содержащего 10 % примесей, с растовором серной кислоты. СРОЧНО
Химия
Вычислите объем водорода выделившегося при взаимодействии 25 г цинка, содержащего 10 % примесей, с растовором серной кислоты. СРОЧНО
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