Помогите придумать существо, и описать его, типа чем он занимается и что делает, коротко и ясно. Умоляю, а то я полный профан в английском!

Английский язык
Помогите придумать существо, и описать его, типа чем он занимается и что делает, коротко и ясно. Умоляю, а то я полный профан в английском!
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