Помогите придумать существо, и описать его, типа чем он занимается и что делает, коротко и ясно. Умоляю, а то я полный профан в английском!

Английский язык

Помогите придумать существо, и описать его, типа чем он занимается и что делает, коротко и ясно. Умоляю, а то я полный профан в английском!

Автор: Гость