Раскройте пожалуйста скобки : Необходимо усвоить, что другое - это (не)плохое, а просто особе(н, нн)ое, может быть, (не)привычное, но имеющее право на существование,

Русский язык

Раскройте пожалуйста скобки : Необходимо усвоить, что другое - это (не)плохое, а просто особе(н, нн)ое, может быть, (не)привычное, но имеющее право на существование,

Автор: Гость