Раскройте пожалуйста скобки : Необходимо усвоить, что другое - это (не)плохое, а просто особе(н, нн)ое, может быть, (не)привычное, но имеющее право на существование,
Русский язык
Раскройте пожалуйста скобки : Необходимо усвоить, что другое - это (не)плохое, а просто особе(н, нн)ое, может быть, (не)привычное, но имеющее право на существование,
Ответ(ы):
Гость:
Необходимо усвоить, что другое - это не плохое, а просто особенное, может быть непривычное, но имеющее право на существование.
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