Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждо??. Число банок с огурцами и помидорами одинаковые. сколько килограммов помидоров засолили?
Математика
Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждо??. Число банок с огурцами и помидорами одинаковые. сколько килограммов помидоров засолили?
Ответ(ы):
Гость:
О-15шт по 3 кг П- ? Б по 2 кг 1) 15:3=5(б)для помидоров 2) 5•2=10 кг помидоров Ответ 10 кг помидоров
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