Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждо??. Число банок с огурцами и помидорами одинаковые. сколько килограммов помидоров засолили?

Математика

Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждо??. Число банок с огурцами и помидорами одинаковые. сколько килограммов помидоров засолили?

Автор: Гость