Как в древности определяли разные болезни.

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МесопотамияПо всей видимости, Месопотамия – родина древнейших из известных цивилизаций, восходящих к 5000 до н.э. Хотя Геродот утверждает, что среди вавилонян не было врачей, это не соответствует многочисленным археологическим данным, свидетельствующим о том, что шумеро-аккадская цивилизация, которая предшествовала в Месопотамии цивилизациям Ассирии и Вавилона, обладала довольно развитой медициной. Найденная печать шумерского врача датируется 3000 до н.э., так что шумерская медицина, вероятно, предшествовала египетской. Шумерские глиняные таблички сообщают о многих чудодейственных средствах; часть из них могла бы составить “глиняную книгу” по акушерству. Медицина по-прежнему была в основном магической, врачи назывались “асу” (шум. “a-zu”) – “ведающий водой”, поскольку вода играла ключевую роль в заклинаниях. Однако нет никаких доказательств того, что деятельность целителя совпадала со жреческой. Многочисленные данные, полученные при раскопках развалин дворца Ашурбанипала (время правления 669–626 до н.э.) в Ниневии, показывают, что в ассиро-вавилонской медицине было накоплено много профессиональных эмпирических знаний, несмотря на ее в основном магический характер. Таблички упоминают более 300 различных лекарственных средств: побеги растений, древесину, травы, корни, семена, растительные соки, минералы и т. д. Указано специальное назначение некоторых из них, например “от боли в сердце”. Лечебный эффект ряда средств не вызывает сомнений. Так, смягчающие клизмы использовали для уменьшения воспалений, массаж – для снятия желудочных болей, при некоторых заболеваниях рекомендовали отдых и покой, уделяли также внимание и диете. Распространены были припарки, горячие и холодные компрессы. Особенное значение приписывалось воде, так как она была священным элементом бога Эйа, главного среди нескольких богов-целителей.Важную роль в ассиро-вавилонской цивилизации играла астрология, тесно связанная с прогностикой болезней. Диагноз же был более эмпирическим. Во всех табличках перед указанием лекарства от болезни кратко перечисляются ее симптомы. Очень хорошо описаны, например, признаки туберкулеза. Печень считалась местом расположения жизненного начала. Хотя не все болезни приписывались воздействию демонов, лечение в основном было подчинено ритуалам; врачам, например, не дозволялось посещать пациентов 7-го, 14-го, 21-го или 28-го числа каждого месяца. По дошедшим до нас свидетельствам, ассирийцы и вавилоняне страдали душевными расстройствами, болезнями желудочно-кишечного тракта, глаз, желчного пузыря, сердца, костными заболеваниями.Есть основания полагать, что врачи в ассиро-вавилонском обществе составляли особый социальный слой, отличный не только от жрецов, но также от ветеринаров и хирургов, занимавших более низкое положение. Медицинская деятельность регулировалась законом. В своде законов Хаммурапи, датируемом не позднее 1950-х годов до н.э., перечислены вознаграждения врачам и определены суровые наказания за неправильное лечение. Так, если врач успешно вскрывает “с помощью бронзового ножа” глазной нарыв, “благородный” пациент должен заплатить ему 10 шекелей серебра, а раб – 2 шекеля. Но если в результате операции пациент потеряет зрение, то врачу следует отрубить руки. Наказание смягчалось, если пациентом был раб: достаточно было замены раба.