Помогите пожалуйста. Задание 3.Спасибо большое.

Гость: Гость:

На картине изображена золотая осень. Красивая осенняя погода. Небо белое, но немного мрачное и тоскливое. Река похожа на синюю гладь. На переднем плане я вижу освещенную солнцем поляну с пожелтевшей травой. на заднем плане стоят в осеннем наряде березки. И ЧУВСТВА МОЖЕТЕ САМИ ПРИДУМАТЬ ДА?