Помогите пожалуйста. Задание 3.Спасибо большое.

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Помогите пожалуйста. Задание 3.Спасибо большое.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине изображена золотая осень. Красивая осенняя погода. Небо белое, но немного мрачное и тоскливое. Река похожа на синюю гладь. На переднем плане я вижу освещенную солнцем поляну с пожелтевшей травой. на заднем плане стоят в осеннем наряде березки. И ЧУВСТВА МОЖЕТЕ САМИ ПРИДУМАТЬ ДА?
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