При скорости 50км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч.С какой скорость?? должен ехать мотоциклист чтобы затратить на тот же путь на 1 ч меньше
Математика
При скорости 50км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч.С какой скорость?? должен ехать мотоциклист чтобы затратить на тот же путь на 1 ч меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50×3=150 км до города 150:2=75 км/ч надо ехать Ответ 75 км ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Составь словосочетания отметьте в них крестиком Главные слова Какое правило вы и??пользуете вставляя пропущенные буквы дарить Что кому