При скорости 50км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч.С какой скорость?? должен ехать мотоциклист чтобы затратить на тот же путь на 1 ч меньше

Математика

При скорости 50км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч.С какой скорость?? должен ехать мотоциклист чтобы затратить на тот же путь на 1 ч меньше

Автор: Гость