1. Развитие личинок-глохидий беззубки происходит: а)на теле земноводных б)на теле рыбы в) на камнях г)на водорослях 2. Не являются гермафродитами: а)бычий цепень б)беззубка в) большой прудовик г)медицинская пиявка 3. У безз...

Биология

1. Развитие личинок-глохидий беззубки происходит: а)на теле земноводных б)на теле рыбы в) на камнях г)на водорослях 2. Не являются гермафродитами: а)бычий цепень б)беззубка в) большой прудовик г)медицинская пиявка 3. У беззубки сердце: а)2ух камерное б)3ех камерное в)4ех камерное г)отсутствует

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