1. Развитие личинок-глохидий беззубки происходит: а)на теле земноводных б)на теле рыбы в) на камнях г)на водорослях 2. Не являются гермафродитами: а)бычий цепень б)беззубка в) большой прудовик г)медицинская пиявка 3. У безз...
Биология
1. Развитие личинок-глохидий беззубки происходит: а)на теле земноводных б)на теле рыбы в) на камнях г)на водорослях 2. Не являются гермафродитами: а)бычий цепень б)беззубка в) большой прудовик г)медицинская пиявка 3. У беззубки сердце: а)2ух камерное б)3ех камерное в)4ех камерное г)отсутствует
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы 1)б 2)б 3)б ......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При скорости 50км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч.С какой скорость?? должен ехать мотоциклист чтобы затратить на тот же путь на 1 ...
Русский язык
Русский язык
Составь словосочетания отметьте в них крестиком Главные слова Какое правило вы и??пользуете вставляя пропущенные буквы дарить Что кому