Как в Европе появились банки?

История
Как в Европе появились банки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они появились еще в древности
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