Как в схеме написать we live on the house

Английский язык
Как в схеме написать we live on the house
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Квадратик + треугольник + кружок
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