Какие управляющие элементы могут содержать диалоговые панели и каково их основное назначение?

Информатика
Какие управляющие элементы могут содержать диалоговые панели и каково их основное назначение?
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