Дайте определение реакции замещения.Приведите примеры.
Химия
Дайте определение реакции замещения.Приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
Реакции замещения-это те реакции,по средствам которых,происходит замещение одних функциональных групп на другие. Пример: 1)с2h6+Cl2=c2h5Cl+hCl 2)с2h5Cl+NaOH=c2h5OH+NaCl
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