Как в словосочетание определиь управление и прымыкание
Русский язык
Как в словосочетание определиь управление и прымыкание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Управление это когда главное слова сущ или мест и отвечает на вопросы косвенных падежей Примыкание главное главное слово наречие деепричастие инфинитив глагола местоимения:его её их .отвечает на вопросы где куда откуда почему зачем и как.Сама недавно проходила эту тему))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Английский язык
Окружающий мир
Сообщение по ОБЖ на тему психологические основы выживания в природных условия (миниму на 2-3 страницы)