Как в словосочетание определиь управление и прымыкание

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Управление это когда главное слова сущ или мест и отвечает на вопросы косвенных падежей Примыкание главное главное слово наречие деепричастие инфинитив глагола местоимения:его её их .отвечает на вопросы где куда откуда почему зачем и как.Сама недавно проходила эту тему))