Запишите модули координат точек изображенных на коодинатной прямой упражнение 349 рис 2.25 6 класс

Математика
Запишите модули координат точек изображенных на коодинатной прямой упражнение 349 рис 2.25 6 класс
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А) А(-1целая4/5); l-1целая4/5l=1целая4/5; В(-3/5); l-3/5l=3/5; C(2/5) ; D(1целая1/5) ; О(0) ; б) Е(-3); l-3l=3 ; F(-1целая1/3); l-1целая1/3l=1целая1/3; О(0); К(1) ; N(1целая2/3); Р(2целых2/3)
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