О ком говорится в отрывке из сочинения Н.М. Карамзина?(3 балла) «Сей герой погиб бе??временно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 сонных казаков, уже не мог отнять Сибирского ханства у великой державы, которая еди...
История
О ком говорится в отрывке из сочинения Н.М. Карамзина?(3 балла) «Сей герой погиб бе??временно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 сонных казаков, уже не мог отнять Сибирского ханства у великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим достоянием. Величавая доблесть его не только в летописаниях, но и в святых храмах, где мы еще и ныне торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша» ⦁ о Стефане Батории ⦁ о Малюте Скуратове ⦁ о Ермаке Тимофеевиче ⦁ об Андрее Курбском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О Ермаке...............
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