О ком говорится в отрывке из сочинения Н.М. Карамзина?(3 балла) «Сей герой погиб бе??временно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 сонных казаков, уже не мог отнять Сибирского ханства у великой державы, которая еди...

История

О ком говорится в отрывке из сочинения Н.М. Карамзина?(3 балла) «Сей герой погиб бе??временно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 сонных казаков, уже не мог отнять Сибирского ханства у великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим достоянием. Величавая доблесть его не только в летописаниях, но и в святых храмах, где мы еще и ныне торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша» ⦁ о Стефане Батории ⦁ о Малюте Скуратове ⦁ о Ермаке Тимофеевиче ⦁ об Андрее Курбском

Автор: Гость