На вои жирафи живуть в Африци.Завдяки своий довгий шии вони дистають смачненьки л??сточки з верхивок дерев.У себе вдома жирафи без упину мандрують по обмежених висушених сонцем ривнинах у пошуках ижи.За гарнои погоди жирафи биг...
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На вои жирафи живуть в Африци.Завдяки своий довгий шии вони дистають смачненьки л??сточки з верхивок дерев.У себе вдома жирафи без упину мандрують по обмежених висушених сонцем ривнинах у пошуках ижи.За гарнои погоди жирафи бигають зи швидкистю до п'ятдесяти километрив на годину.А от по болотистих мисцях вони не можуть ходити зовсим.Добрати заголовок.Позначити будову слив:смачненьки,безмежних.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жирафа - заголовок. Смачненки - смачн корінь, енк суфікс, и закінчення, смачненк основа. Безмежних - без префікс, меж корінь, н суфікс , их закінчення, безмежн основа.
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