Кто движется быстрее: велосипедист, скорость которого равна 18 км-ч, или конькобежец, скорость которого 10 м-с? С решением пожалуйста
Физика
Кто движется быстрее: велосипедист, скорость которого равна 18 км-ч, или конькобежец, скорость которого 10 м-с? С решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В километре 1000 метров, в часе 60² секунд. Значит скорость велосипедиста 18000 метров в 60² (в 3600) секунд. 18000 : 3600 = 5 метров в секунду скорость велосипедиста. То есть, конькобежец движется быстрее в два раза.
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