Помогите сделать номер : 616,617,618,619,620

Математика
Помогите сделать номер : 616,617,618,619,620
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
616)    121мм=12,1см           243мм=24,3см и т.д.618)     900=9м кв          1000=10м кв       1005=10,05м кв401=4,01м кв и т. д619)  700=7дм кв922=9,22дм кв и т.д620)  700=7см кв721=7,21см кв

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