Помогите сделать номер : 616,617,618,619,620

Гость: Гость:

616) 121мм=12,1см 243мм=24,3см и т.д.618) 900=9м кв 1000=10м кв 1005=10,05м кв401=4,01м кв и т. д619) 700=7дм кв922=9,22дм кв и т.д620) 700=7см кв721=7,21см кв