Какие бывают виды растений кроме цветковых,хвойных,папоротников,мхов,водорослей

Окружающий мир
Какие бывают виды растений кроме цветковых,хвойных,папоротников,мхов,водорослей
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Гость:
Лишайники, плауны, хвощи, голосеменные.
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