Какие бывают виды растений кроме цветковых,хвойных,папоротников,мхов,водорослей
Окружающий мир
Какие бывают виды растений кроме цветковых,хвойных,папоротников,мхов,водорослей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишайники, плауны, хвощи, голосеменные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите ответить по номерам на вопросы! 1. Какие особенности отличают человека от животного? 2. Какие качества человек может приобрести только...
История
(ДАЮ 60 БАЛЛОВ)Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли Карл Великий и его Империя. Что полезного внесли в человечество,их вклад в человеч...