1) HCl + K → 2) K2O + SO3 → 3) NaOH + P2O5→ 4)Серная кислота + оксид кальция → 5) Mg(OH)2 + H2SO4 → 6) Li2O + SO2 → 7) HNO3 + BaSO3 → «Химические свойства оксидов, кислот,оснований
Химия
1) HCl + K → 2) K2O + SO3 → 3) NaOH + P2O5→ 4)Серная кислота + оксид кальция → 5) Mg(OH)2 + H2SO4 → 6) Li2O + SO2 → 7) HNO3 + BaSO3 → «Химические свойства оксидов, кислот,оснований
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Kcl+H2 2) K2SO4 3) Na3PO4+H2O 4) CaSO4+H2O 5)MgSO4+H2O 6) Li2SO3 7)Ba(NO3)2+SO2+H2O
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