Сочинение про Митрофанушку из рассказа ,,Недоросль "
Литература
Сочинение про Митрофанушку из рассказа ,,Недоросль "
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Гость:
Митрофанушка-главный отрицательный персонаж комедии "Недоросль" он не много полноват и не отличается особым умом.Его мама госпожа Простакова стремилась женить его на племяннице Стародума Софье. Чтобы выучить Митрофана его матушка нанимала ему учителей,но и они не помогли ему стать умнее. извините,что так мало больше придумать не могу
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