Сочинение про Митрофанушку из рассказа ,,Недоросль "

Гость: Гость:

Митрофанушка-главный отрицательный персонаж комедии "Недоросль" он не много полноват и не отличается особым умом.Его мама госпожа Простакова стремилась женить его на племяннице Стародума Софье. Чтобы выучить Митрофана его матушка нанимала ему учителей,но и они не помогли ему стать умнее. извините,что так мало больше придумать не могу