5/12 * | - 4/5| + 2,4:| - 3,6| Пж
Математика
5/12 * | - 4/5| + 2,4:| - 3,6| Пж
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⅓+⅔=3/3=1..............
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