Как вам стих? Дима очень классный чел, Только многого хотел... Стих ему, да в 10 ст??ок! Что б еще придумать мог? Интересно, креативно, Даже так - информативно Ведь наш Димочка не знал, Что к поэту он попал ._. Я сижу ...

Литература
Как вам стих? Дима очень классный чел, Только многого хотел... Стих ему, да в 10 ст??ок! Что б еще придумать мог? Интересно, креативно, Даже так - информативно Ведь наш Димочка не знал, Что к поэту он попал ._. Я сижу строчу стишок Уже ровно 10 строк Вот одиннадцать Двенадцать Диме в угол пора плакать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ммм.. собственное сочинение? Прям Пушкин-современник! (я вполне серьезно)
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