Как вам стих? Дима очень классный чел, Только многого хотел... Стих ему, да в 10 ст??ок! Что б еще придумать мог? Интересно, креативно, Даже так - информативно Ведь наш Димочка не знал, Что к поэту он попал ._. Я сижу ...

Литература

Как вам стих? Дима очень классный чел, Только многого хотел... Стих ему, да в 10 ст??ок! Что б еще придумать мог? Интересно, креативно, Даже так - информативно Ведь наш Димочка не знал, Что к поэту он попал ._. Я сижу строчу стишок Уже ровно 10 строк Вот одиннадцать Двенадцать Диме в угол пора плакать

Автор: Гость