В чем заключалась сущность конституционной реформы в Канаде?

Гость: Гость:

В начале 1982 британский парламент принял последний закон, имеющий отношение к Канаде. Этот закон получил название Акта о Канаде 1982 г. На основе этого закона канадский парламент 17 апреля 1982 принял Акт о конституции 1982 Новая конституция содержала полный текст старой конституции и дополнений к ней, принятых британским парламентом в 1975 г., а также новый раздел об основных прав и свобод (Хартия прав). Конституция предоставила большую самостоятельность провинциям в решении их внутренних дел. Законодательную власть в провинциях, которые формально возглавляются лейтенант-губернаторами, осуществляют законодательные ассамблеи, исполнительную - кабинеты министров во главе с премьерами. В конституции не нашла признания равноправие франко-канадской нации. Как и первое, Квебек рассматривался как одна из провинций Канады, хотя он и имел языково-культурную специфику. В день, когда в Оттаве в присутствии королевы Елизаветы II отметили принятие конституции, в Монреале прошла многотысячная демонстрация протеста; в Квебеке по указанию провинциального правительства было приспущены флаги. Квебек присоединился к законодательной реформы лишь 1987 Недовольство положениями конституции высказывали и национальные меньшинства, коренные жители Канады - индейцы, эскимосы, метисы, которые считают, что их права не гарантировано. Хартия прав далеко не полностью провозглашала права свободы, содержащихся в документах международных организаций и ООН. Например, обращено внимание на отсутствие таких фундаментальных прав, как право на труд, на жилье и т.п.. К тому же не фиксировались гарантии записанных в конституции прав и свобод. Итак, через 115 лет после принятия британским парламентом Акта о Британской Северной Америке 1867 канадцы наконец получили собственную конституцию.