Прошу, помогите! Не усну, пока не решу...Как можно использовать одинаковые лампы, рассчитанные на напряжение 36 В, если напряжение в сети составляет 220 В? Нарисуйте схему круга. Як можна використати однакові лампи, розрахован...
Физика
Прошу, помогите! Не усну, пока не решу...Как можно использовать одинаковые лампы, рассчитанные на напряжение 36 В, если напряжение в сети составляет 220 В? Нарисуйте схему круга. Як можна використати однакові лампи, розраховані на напругу 36 В, якщо напруга в мережі дорівнює 220 В? Нарисуйте схему кола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послідовно 6 ламп: 36*6=218 Вольт
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