Помогите плиз мне очень нужно

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1. Корни лаг, лож, раст, ращ. а пишется в корне лаг, если после стоит приставка "а". Лож пишется с "о". Есть исключения. Слагаемое, полагаться, предположить, росток. Ростов, отрасль. 2.Корни рос, раст. Перед "ст" пишем "а". Перед "с" пишем "о" Подросли, срастаться, возраст, приросли, касание. Подрастать, отрасль. 3. Сгореть, соприкасаться, прикосновение, касаться. Загораться, гореть. 4. Сложение, прогореть, догорает, выгорать, пригорать. Загорает, обгорает. Ошибки есть в распределении слов. СЛОЖЕНИЕ в 1-ую. СГОРЕТЬ в 4-ую. КАСАНИЕ в 3-ю. РОСТОК в 2-ую.